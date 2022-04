La suite après cette publicité

Le classement des top buteurs européens revient ce lundi pour le 24e bilan de la saison. Celui-ci concerne les buteurs qui ont sévi en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Et comme souvent, on retrouve Robert Lewandowski en tête. L'attaquant polonais aux 32 buts en 29 matches a inscrit le but de la victoire pour le Bayern Munich contre Augsbourg (1-0) et conserve une grosse avance sur la concurrence.

Juste derrière, on retrouve Deniz Undav avec 25 buts en 33 matches. Le buteur allemand de l'Union Saint-Gilloise est resté muet contre Beerschot, ce week-end (0-0). L'écart avec Robert Lewandowski reste important, alors que Darwin Núñez fait son entrée sur le podium. L'Uruguayen égale Karim Benzema grâce à un triplé inscrit lors de la victoire de Benfica contre Belenenses, ce week-end (3-1). Un très bon rendement de 24 buts en 24 matches. Muet lors de la victoire madrilène contre Getafe, KB9 repasse au pied du podium et garde un excellent bilan de 24 buts en 27 matches.

Darwin Núñez se replace

Derrière, on retrouve Ciro Immobile. Le buteur italien a inscrit un joli triplé sur la pelouse du Genoa (4-1), lui permettant de remonter à la cinquième place avec le même ratio de Karim Benzema. Plus bas dans ce tableau et toujours en Serie A, Dušan Vlahovic a permis à la Juve de l'emporter enfin de rencontre sur la pelouse de Cagliari. Une réalisation supplémentaire qui porte son total à 22 buts en 30 matches. C'est mieux que le Suisse Michael Frey (22 buts en 33 matches), qui a concédé le nul face au Cercle Bruges, avec Antwerp, sans pouvoir marquer, malgré une passe décisive délivrée (1-1).

De retour de blessure après une longue absence, Patrik Schick n'a pas encore retrouvé le chemin des filets à Bochum et reste bloqué à 20 buts en 22 matches. Plus bas, Sébastien Haller n'a pas marqué avec l'Ajax Amsterdam contre le Sparta Rotterdam (2-1) et affiche 20 buts en 26 matches. Et pour compléter ce classement, on retrouve Kylian Mbappé. Auteur d'une fin de saison complètement folle, l'international français a inscrit un nouveau triplé lors de la large victoire parisienne à Clermont (6-1). Le buteur de 23 ans rattrape son retard du début de saison et en est à 20 buts inscrits en 28 journées disputées.

Le classement des tops buteurs européens

1) Robert Lewandowski (33 ans/Bayern Munich/Pologne) - 32 buts en 29 matches (2503 minutes)

2) Deniz Undav (25 ans/Union Saint-Gilloise/Allemagne) – 25 buts en 33 matches (2896 minutes)

3) Darwin Núñez (22 ans/Benfica/Uruguay) - 24 buts en 24 matches (1671 minutes)

4) Karim Benzema (34 ans/Real Madrid/France) - 24 buts en 27 matches (2228 minutes)

5) Ciro Immobile (32 ans/Lazio/Italie) - 24 buts en 27 matches (2356 minutes)

6) Dušan Vlahovic (22 ans/Fiorentina puis Juventus/Serbie) - 22 buts en 30 matches (2585 minutes)

7) Michael Frey (27 ans/Antwerp/Suisse) - 22 buts en 33 matches (2523 minutes)

8) Patrik Schick (26 ans/Bayer Leverkusen/Tchéquie) - 20 buts en 22 matches (1671 minutes)

9) Sébastien Haller (27 ans/Ajax Amsterdam/Côte d'Ivoire) - 20 buts en 26 matches (2204 minutes)

10) Kylian Mbappé (23 ans/PSG/France) - 20 buts en 28 matches (2402 minutes)