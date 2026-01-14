Chelsea-Arsenal : les compos officielles

Grande première pour Liam Rosenior à Stamford Bridge ce mercredi soir. L’entraîneur anglais aura fort à faire pour cette demi-finale aller de League Cup, puisque c’est Arsenal qui se présente. Présent sur le banc pour la victoire face à Charlton en FA Cup (5-1), Rosenior va affronter un adversaire redoutable. Pour cela, il a décidé d’aligner Andrey Santos au milieu, aux côtés d’Enzo Fernandez. Devant, c’est Guiu qui démarre, avec Joao Pedro en soutien.

Du côté des Gunners, Mikel Arteta propose un onze presque type, avec quelques subtilités comme les présences de Kepa dans les buts et de White sur le côté de la défense. Gyokeres est titulaire à la pointe de l’attaque.

Chelsea : Sanchez - Acheampong, Chalobah, Fofana, Cucurella - Enzo, Andrey Santos - Estevao, Joao Pedro, Neto - Guiu

Arsenal : Kepa - White, Saliba, Gabriel, Timber - Zubimendi, Rice, Odegaard - Saka, Gyokeres, Trossard