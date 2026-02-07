Bakwa, Kalimuendo, Locko… la RD Congo s’active dans tous les sens pour les binationaux

Huitième de finaliste malheureux lors de la dernière CAN face à l’Algérie (défaite 1-0 en prolongations), la RD Congo a désormais l’esprit tourné vers son barrage intercontinental pour la Coupe du Monde. Les Léopards défieront au mois de mars le vainqueur de la demi-finale entre l’Irak et la Nouvelle-Calédonie, deux adversaires largement à leur portée sur le papier. D’ici là, Sébastien Desabre devrait récupérer sa star Yoane Wissa, forfait à la CAN en raison d’une blessure, mais peut-être aussi quelques nouveaux.

La suite après cette publicité

Comme nous vous le révélions ces derniers mois, la fédération congolaise est active sur le terrain des binationaux, et elle a déjà bouclé plusieurs dossiers stratégiques : celui de l’ex-international U20 français, Warren Bondo (AC Milan, prêté à la Cremonese), mais aussi celui de l’ancien défenseur de Manchester United, Willy Kambwala (Villarreal). Sauf blessure, les deux joueurs seront appelés lors du prochain rassemblement.

Bakwa et Kalimuendo dans le viseur

En coulisses, le staff de la RDC a également engagé des discussions avec certaines figures bien connues de la Ligue 1. C’est notamment le cas du latéral brestois et ancien international espoir tricolore, Bradley Locko. Même son de cloche pour Jordy Makengo (Fribourg) et Antoni Milambo (Brentford). La situation devrait aussi bouger dans les prochaines semaines pour Arnaud Kalimuendo et Dilane Bakwa, transférés à Nottingham Forest l’été dernier (le premier est prêté à Francfort).

La suite après cette publicité

Le portier du Paris FC, Obed Nkambadio, est également dans les petits papiers de la FECOFA, au même titre que le Lorientais Jean-Victor Makengo. Marc Bola (Watford), Samuel Mbangula (Werder Brême, ex-Juventus), Alonzo Engwanda (Utrecht), Anthony Musaba (Fenerbahçe) ou encore Ezechiel Banzuzi (Leipzig) font partie, eux aussi, des plans de la fédé congolaise, qui vise décidément grand.