Bakwa, Kalimuendo, Locko… la RD Congo s’active dans tous les sens pour les binationaux
En vue de son barrage intercontinental en mars, et de ses prochaines échéances, la FECOFA travaille sans relâche sur le terrain des binationaux. Plusieurs joueurs devraient intégrer la sélection dans les prochains mois, tandis que d’autres devraient rapidement être démarchés.
Huitième de finaliste malheureux lors de la dernière CAN face à l’Algérie (défaite 1-0 en prolongations), la RD Congo a désormais l’esprit tourné vers son barrage intercontinental pour la Coupe du Monde. Les Léopards défieront au mois de mars le vainqueur de la demi-finale entre l’Irak et la Nouvelle-Calédonie, deux adversaires largement à leur portée sur le papier. D’ici là, Sébastien Desabre devrait récupérer sa star Yoane Wissa, forfait à la CAN en raison d’une blessure, mais peut-être aussi quelques nouveaux.
Comme nous vous le révélions ces derniers mois, la fédération congolaise est active sur le terrain des binationaux, et elle a déjà bouclé plusieurs dossiers stratégiques : celui de l’ex-international U20 français, Warren Bondo (AC Milan, prêté à la Cremonese), mais aussi celui de l’ancien défenseur de Manchester United, Willy Kambwala (Villarreal). Sauf blessure, les deux joueurs seront appelés lors du prochain rassemblement.
Bakwa et Kalimuendo dans le viseur
En coulisses, le staff de la RDC a également engagé des discussions avec certaines figures bien connues de la Ligue 1. C’est notamment le cas du latéral brestois et ancien international espoir tricolore, Bradley Locko. Même son de cloche pour Jordy Makengo (Fribourg) et Antoni Milambo (Brentford). La situation devrait aussi bouger dans les prochaines semaines pour Arnaud Kalimuendo et Dilane Bakwa, transférés à Nottingham Forest l’été dernier (le premier est prêté à Francfort).
Le portier du Paris FC, Obed Nkambadio, est également dans les petits papiers de la FECOFA, au même titre que le Lorientais Jean-Victor Makengo. Marc Bola (Watford), Samuel Mbangula (Werder Brême, ex-Juventus), Alonzo Engwanda (Utrecht), Anthony Musaba (Fenerbahçe) ou encore Ezechiel Banzuzi (Leipzig) font partie, eux aussi, des plans de la fédé congolaise, qui vise décidément grand.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer