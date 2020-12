Manchester United : la folle année 2020 de Marcus Rashford

Le 1er novembre dernier, qui aurait parié que Manchester United se situerait à la 2e place de la Premier League au 30 décembre ? Probablement pas grand monde puisque les Red Devils venaient d'encaisser une troisième défaite à domicile après 7 journées, contre Arsenal, après avoir été battus d'entrée par Crystal Palace puis humiliés par Tottenham (1-6). Mais il y a quelque chose en plus à Manchester United, et ce plus est symbolisé par Marcus Rashford. L'attaquant anglais sera l'une des rares personnes à pouvoir dire que 2020 a été une belle année sur le plan personnel.

La suite après cette publicité

Il l'a conclue de fort belle manière mardi soir contre Wolverhampton en offrant une victoire à l'arrachée grâce à un but dans le temps additionnel. Le voilà à 14 buts toutes compétitions confondues depuis la reprise du football en septembre dernier, avec quelques coups d'éclat en prime, comme son triplé face au RB Leipzig en Ligue des Champions alors qu'il était remplaçant au coup d'envoi (il est devenu l'auteur du triplé le plus rapide en ayant été remplaçant).

Héros à MU mais pas que

Il a aussi franchi la barre des 50 buts en Premier League avec Manchester United, le 3e plus jeune de l'histoire du club à le réaliser derrière les monstres Wayne Rooney et Cristiano Ronaldo. Les temps de passage de Rashford sont donc comparables à celles de légendes du club, et cela démontre l'importance prise par l'attaquant de 23 ans ces derniers mois en Angleterre. Elle dépasse même le cadre du football puisqu'il est à l'initiative d'un combat contre la pauvreté infantile.

Particulièrement attentif à ce sujet, il a multiplié les actes forts, a même fait plier le gouvernement anglais sur le sujet de la précarité alimentaire, étant en lien avec le Premier ministre anglais. Ce qui fait de lui un bienfaiteur national. Et à tout cela, il ajoute une fidélité sans faille à son club formateur. «Le lien que j'ai avec Manchester United va au-delà du football et de l'équipe première. Ça va beaucoup plus loin. MU est la raison pour laquelle je suis footballeur. Ils m'ont donné la chance de voir que j'avais du talent et de pouvoir l'exprimer. Je n'ai jamais rien eu d'autre en tête que Manchester United. Enfant, je ne rêvais que de Manchester United. Je ne me sentirais pas bien en enfilant un autre maillot. Je cherche juste à faire de mon mieux pour mon club. J'espère être là pour très longtemps». Manchester United peut se frotter les mains.