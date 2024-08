La presse espagnole a trouvé un nouveau reproche à faire au Real Madrid

Club déjà très médiatisé, le Real Madrid l’est encore plus depuis l’arrivée de Kylian Mbappé. Tout le monde veut voir comment Carlo Ancelotti va gérer cet embouteillage de stars, et chaque faits et gestes du coach italien et de ses cracks sont scrutés. Dernièrement, la presse espagnole s’est d’ailleurs régalée avec plusieurs sujets croustillants.

Ça a commencé avec les premiers pas mitigés de Kylian Mbappé en Liga, puis ce fut au tour des états d’âme de Rodrygo sur ses réseaux sociaux (le Brésilien a critiqué le fait de voir la presse ne parler que de la BVM avant d’effacer son post), avant de finir par le coup de gueule d’Ancelotti après le match nul concédé à Majorque (1-1). Une rencontre à l’issue de laquelle le Transalpin a demandé à son équipe une meilleure implication collective et surtout défensive. Aujourd’hui, ce match continue de faire parler.

Les doublures du Real apportent beaucoup

Dans son édition du jour, Marca est revenu sur « les changements de la discorde ». En clair, il est reproché à Ancelotti d’avoir procédé trop tardivement aux premiers remplacements offensifs alors que le Real Madrid ne parvenait pas à faire la différence. En effet, il a fallu attendre la 88e minute pour voir entrer Arda Güler et Brahim Diaz. Auparavant, alors que le succès merengue était acquis en Supercoupe d’Europe, Ancelotti n’a fait ses changements qu’en toute fin de match (Brahiam Diaz à la 83e et Güler et Ceballos à la 88e).

Pour se justifier, Ancelotti avait déclaré : « chacun a son opinion sur mes changements, ce sont de petits détails. Peut-être qu’ils ont été tardifs, peut-être pas ». Bien évidemment, il n’y a pas le feu au lac, mais Marca tient à rappeler qu’Ancelotti ne devra pas répéter ce scénario trop souvent. Car la saison dernière, les remplaçants merengues ont souvent fait mouche. Selon les données publiées par le quotidien espagnol, les seconds couteaux madrilènes ont inscrit 37 buts, dont 17 signés par la doublure Joselu (parti depuis au Moyen-Orient). Enfin, Brahim Diaz a été un remplaçant décisif avec 10 buts et 6 passes décisives.