Tetê explique pourquoi il a dit oui à l'OL

Le mercato est déjà terminé et, pourtant, en raison du conflit en Ukraine, les clubs de Ligue 1 ont la possibilité de se renforcer avec un joueur issu du championnat local jusqu'au 7 avril pour la fin de la saison. L'Olympique Lyonnais a bondi sur l'opportunité pour attirer dans ses filets Tetê (22 ans), ailier brésilien du Shakhtar Donetsk, sous la forme d'un prêt jusqu'au 30 juin.

Ce jeudi, l'Auriverde, courtisé de toutes parts en Europe et au Brésil, était présenté à la presse. Et c'est avec un large sourire qu'il a lâché ses premiers mots. «Je suis très heureux ici, l'OL est une grande équipe en France et en Europe. Je suis sûr de pouvoir aider cette équipe. La guerre en Ukraine, c'est une situation très compliquée, mais on a réussi à partir. Je suis content d'être ici à Lyon, je suis heureux de l’accueil que j'ai reçu, je me suis déjà entraîné, je suis prêt pour bien finir la saison», a-t-il lâché avant de poursuivre.

Il veut déjà rester

«Lyon a une belle histoire avec les Brésiliens, ça m’a beaucoup aidé dans mon choix, j’ai discuté avec Lucas Paqueta, il m’a dit de bonnes choses, je n’ai pas hésité à venir», a-t-il expliqué. L'ancien du Grêmio, gaucher qui aime jouer à droite, s'est présenté comme un ailier avec des qualités «de dribble, de vitesse et de finition» et s'est dit prêt à chausser les crampons dès que possible, lui qui s'est déjà entretenu avec son nouveau coach Peter Bosz et son adjoint Claudio Caçapa, qu'il connaissait déjà depuis la sélection U15 du Brésil.

«Je me sens bien mieux, je me suis entraîné, j’ai touché le ballon, j’espère être prêt le plus vite possible. Je me suis entretenu avec un préparateur en Pologne, j’ai beaucoup couru, ici j’ai repris contact avec le ballon, je me sens de mieux en mieux. Tout joueur aime jouer. Je veux être sur le terrain. C'était une situation compliquée, complexe, j’ai hâte de jouer, je veux jouer, je travaille pour ça», a-t-il lancé, affirmant déjà vouloir s'inscrire sur la durée chez les Gones. «J’ai envie de rester, tout le monde travaille pour ça, jusqu’au 30 juin, je suis un joueur de l’OL», a-t-il conclu.