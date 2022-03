L'OL annonce l'arrivée du Brésilien Tetê !

La suite après cette publicité

L’Olympique Lyonnais a joué les rois du suspense ! Hier soir, le club rhodanien a mis en état d’alerte les médias en annonçant la tenue d’une conférence de presse surprise en présence du président Jean-Michel Aulas, de Vincent Ponsot, directeur général adjoint, et de Bruno Cheyrou, conseiller technique et directeur du recrutement depuis le départ de Juninho cet hiver. Tout ça, sans donner la moindre explication.

Mais rapidement, le mystère a été percé. Les Gones ont convié la presse pour annoncer une recrue surprise. En effet, les Rhodaniens ont profité des nouvelles règles mises en place par la FIFA depuis la guerre en Ukraine pour récupérer un attaquant du Shakhtar Donetsk. Les Gones avaient d’ailleurs jusqu’à demain pour enregistrer leur renfort en Ligue Europa. C’est donc le Brésilien Tetê (22 ans) qui a été choisi.

Un renfort offensif pour l'OL

« L’Olympique Lyonnais informe de l’arrivée jusqu’au 30 juin prochain de l’ailier droit brésilien Tetê, en provenance du Shakhtar Donetsk (Ukraine), conformément au dispositif mis en place récemment par la FIFA et validé par l’UEFA permettant aux joueurs du championnat ukrainien, stoppé par la guerre, de s’engager librement dans un autre club », indique le communiqué publié sur le site officiel des Gones.

Ancien pensionnaire du Grêmio, Tetê avait rejoint l’Ukraine et le Shakhtar Donetsk en février 2019. En Premier Liha, le natif de Porto Alegre a inscrit 25 buts en 75 matches. Apparu à six reprises cette saison en Ligue des Champions (0 but), le milieu offensif gaucher aura donc une nouvelle opportunité de jouer une coupe d’Europe.