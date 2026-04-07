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Ligue des Champions

PSG : Vitinha dévoile les secrets de sa forme physique

Par Kevin Massampu
1 min.
PSG Liverpool
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Mercredi soir, le Paris Saint-Germain retrouvera Liverpool en 1/4 de finale aller de Ligue des Champions. Pour ce choc entre les Champions d’Europe et les Reds, Luis Enrique pourra compter sur sa pièce maîtresse du milieu, à savoir Vitinha. Deuxième joueur ayant eu le plus de temps de jeu depuis le début de la saison (3439 minutes), l’international portugais (37 sélections) enchaîne les rencontres, les prestations de haute volée et l’un des rares joueurs de l’effectif parisien à ne pas avoir été touché par une blessure importante.

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De passage en conférence de presse, l’ancien milieu du FC Porto a évoqué sa forme physique et ce qui lui permet d’enchaîner les matchs. « Je ne suis pas robuste moi. J’ai eu de la chance. On va continuer à espérer de ne pas en avoir. Tu ne contrôles pas. On est professionnels. On récupère bien. On fait la physio, la cryo, la nutrition, la botte… Après, c’est de la biologie. Je suis content que ce ne soit pas arriver. Il y a de la chance. On est tous différents. »

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