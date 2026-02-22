Menu Rechercher
Commenter 25
Bundesliga

Bayern : Harry Kane répond à la rumeur Barça

Par Allan Brevi
1 min.
Harry Kane sous les couleurs du Bayern. @Maxppp
Bayern Munich 3-2 Francfort

Après avoir inscrit un nouveau doublé lors de la victoire du Bayern Munich contre l’Eintracht Francfort (3-2), portant son total de buts à 43 toutes compétitions confondues (dont 28 en Bundesliga), Harry Kane a été interrogé sur les propos de Xavier Vilajoana, pré-candidat à la présidence du FC Barcelone, qui avait affirmé que « il y a des contacts avec Harry Kane ».

La suite après cette publicité

« Je n’en ai pas entendu parler. Mon père et mon frère gèrent tout, mais ils ne m’ont rien dit. Comme je l’ai déjà dit, je suis très heureux ici au Bayern. Je me concentre sur cette saison et sur mon passage au Bayern. Je le prends comme un compliment », a déclaré l’attaquant anglais au micro de Sky Sport Germany. Vilajoana avait pour sa part expliqué vendredi : « nous avons pris contact avec les représentants de Kane. Nous devons agir avec prudence et professionnalisme. Nous étudions les profils, et Kane en fait partie. C’est un buteur, un joueur d’équipe et un véritable tueur dans les petits espaces, ce dont le Barça a besoin ».

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (25)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
Bayern Munich
Barcelone
Harry Kane

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
Bayern Munich Logo Bayern Munich
Barcelone Logo Barcelone
Harry Kane Harry Kane
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier