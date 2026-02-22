Bayern : Harry Kane répond à la rumeur Barça

Après avoir inscrit un nouveau doublé lors de la victoire du Bayern Munich contre l’Eintracht Francfort (3-2), portant son total de buts à 43 toutes compétitions confondues (dont 28 en Bundesliga), Harry Kane a été interrogé sur les propos de Xavier Vilajoana, pré-candidat à la présidence du FC Barcelone, qui avait affirmé que « il y a des contacts avec Harry Kane ».

« Je n’en ai pas entendu parler. Mon père et mon frère gèrent tout, mais ils ne m’ont rien dit. Comme je l’ai déjà dit, je suis très heureux ici au Bayern. Je me concentre sur cette saison et sur mon passage au Bayern. Je le prends comme un compliment », a déclaré l’attaquant anglais au micro de Sky Sport Germany. Vilajoana avait pour sa part expliqué vendredi : « nous avons pris contact avec les représentants de Kane. Nous devons agir avec prudence et professionnalisme. Nous étudions les profils, et Kane en fait partie. C’est un buteur, un joueur d’équipe et un véritable tueur dans les petits espaces, ce dont le Barça a besoin ».