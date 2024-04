L’OM prépare déjà un premier départ

Cette semaine, Leonardo Balerdi s’est offert plusieurs sorties médiatiques. Hier, l’Argentin a accompagné Jean-Louis Gasset devant les journalistes lors de la conférence de presse à la veille du choc face à Benfica en 1/4 de finale retour de la Ligue Europa. Il a notamment confié : «on a compris comment ils jouaient et on a bien fini. Aubameyang a marqué un but magnifique. Jeudi (aujourd’hui, ndlr), on va faire ça tout le match afin de se qualifier.» Outre cet exercice face à la presse, l’ancien du Borussia Dortmund a aussi accordé un entretien à nos confrères de L’Equipe.

La suite après cette publicité

L’occasion pour lui de revenir sur les moments marquants de sa carrière et de son aventure à l’Olympique de Marseille. Il a notamment parlé de ses divers entraîneurs, de ses progrès ou encore de la préparation mentale très importante. Le natif de Mercedes, qui avait été prêté puis acheté 8 millions d’euros en 2021, a fait un point sur son avenir. En effet, Balerdi arrive à un tournant de son aventure chez les pensionnaires de l’Orange Vélodrome puisque son contrat prendra fin dans deux ans, soit en juin 2026. Conscient de sa situation, le principal intéressé a évoqué le sujet.

À lire

LdC : la LFP va décaler le match Nice-PSG

L’OM et Balerdi sont d’accord

« J’ai toujours été bien ici, ça ressemble à l’Argentine, je l’ai dit dès le premier jour. J’avais des choses à donner à ce club et je n’avais pas montré mon réel potentiel. Quand les gens me critiquaient, j’avais des options pour sortir mais c’est la voie de la facilité. Je n’aime pas ça, je n’aime pas les choses faciles. Je voulais rester, même dans les mauvais moments.» En effet, il a eu plusieurs opportunités de changer d’air. Comme expliqué sur notre site, Bologne avait tenté le coup en août 2022 avec une proposition de 8 M€, tout comme l’Ajax qui a offert quelques mois plus tard 15 M€. Mais Pablo Longoria et ses équipes ont refusé.

La suite après cette publicité

Même chose concernant deux clubs de Serie A cet hiver. L’Equipe cite notamment Naples parmi les écuries sur le coup et ajoute que la direction avait fait la promesse à Gennaro Gattuso, alors en poste, de ne pas toucher au secteur défensif. Mais l’Italien n’est plus là et les dirigeants olympiens sont prêts à ouvrir la porte cet été pour l’Argentin, qui n’est pas contre cette idée. Plusieurs clubs sont d’ailleurs sur les rangs, à l’image de l’Atlético de Madrid qui cherche à renforcer sa défense. En attendant, Balerdi va s’efforcer de bien terminer l’année avec l’OM avant d’ailler peut-être voir ailleurs.