FC Barcelone : Ansu Fati met le feu à la Catalogne

Les supporters barcelonais se lèvent avec le sourire ce lundi. Dimanche soir, leur équipe s'est imposée 4-1 face à la Real Sociedad, une équipe toujours difficile à négocier, surtout en terres basques où les Catalans ont souvent eu du mal ces dernières saisons. Hier, les troupes de Xavi ont d'ailleurs aussi eu énormément de difficultés, puisque si elles avaient ouvert le score très tôt, les locaux étaient revenus dans le match et ont eu de nombreuses occasions. Sans un bon Marc-André ter Stegen dans les cages, le résultat aurait pu être tout autre...

Mais s'il y a un homme qui est le principal artisan de cette victoire, c'est Ansu Fati. Entré à la 64e minute alors que les deux équipes étaient à égalité (1-1), le numéro 10 du FC Barcelone, qui évoluait d'ailleurs dans un registre assez axial, derrière l'attaquant, a rapidement fait parler la poudre. Très vite, il a offert une belle passe décisive à Ousmane Dembélé, avec une talonnade de grande classe (66e). Rebelotte deux minutes plus tard, en trouvant Robert Lewandowski dans la surface pour le doublé du Polonais.

Les médias sont euphoriques

Et pour plier la rencontre, après un joli service de Lewy, une finition parfaite devant Alex Remiro qui montre que de ce côté là, le prodige de La Masia n'a rien à envier aux références mondiales à ce poste (79e). Sans surprise, c'est lui et Lewandowski qui font la une des médias catalans, où ce superbe duo est mis à l'honneur. S'il confirme les attentes générées cette nuit, il n'y a aucun doute que le Barça peut prétendre à tout gagner. Ansu est de retour, s'enflamme le quotidien Sport, où, dans un article d'opinion, on lit aussi que « le duo Lewandowski-Fait va être une des attaques les plus dangereuses du monde, une combination parfaite entre expérience et jeunesse ».

« Xavi dessine l'oeuvre d'art et Lewandowski et Fati la signent » ou « le but n'a pas d'âge », sont aussi certaines des phrases qu'on peut lire ce matin dans Mundo Deportivo. Mais l'entraîneur du Barça veut encore rester prudent. En conférence de presse, il a expliqué que Fati n'avait pas démarré la rencontre en partie par précaution, ce qui signifie qu'il n'est pas encore à 100% après les pépins physiques récurrents qui l'ont empêché d'enchaîner la saison dernière. Mais en ce début de semaine, la tendance est clairement à l'optimisme du côté de la Ciudad Condal...