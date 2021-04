Premier League : Manchester City dompte Leicester

Après la large défaite de Chelsea contre West Bromwich Albion, Leicester pouvait confirmer sa place sur le podium de Premier League. Mais voilà, les Foxes devaient croiser le fer avec Manchester City le leader. Les Sky Blues réalisaient un gros début de match et Fernandinho marquait rapidement (5e). Cependant son but était refusé pour une position de hors-jeu de Sergio Agüero. Sur coup franc, Kevin De Bruyne se distinguait ensuite mais il trouvait la barre transversale de Kasper Schmeichel (23e). Riyad Mahrez passait ensuite tout proche de battre Kasper Schmeichel mais le Danois se distinguait d'une intervention de justesse (42e).

La suite après cette publicité

Dominé, Leicester finissait toutefois par marquer juste avant la pause. Cependant, Jamie Vardy voyait sa réalisation être refusée pour hors-jeu (45e +2). En seconde période, la domination de Manchester City était récompensée. Benjamin Mendy ouvrait le score peu avant l'heure de jeu (1-0, 58e). Quelques minutes plus tard, Gabriel Jesus bonifiait le bon travail de Raheem Sterling (2-0, 74e). Riyad Mahrez était même tout proche d'inscrire une troisième réalisation (78e). Avec cette victoire 2-0 Manchester City confirme sa première place et prend 17 points d'avance sur Manchester United (2e) et 18 points sur Leicester (3e). Les Foxes ne profitent pas du faux pas de Chelsea.

Le classement de la Premier League