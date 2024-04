MU-Liverpool : la déclaration surprenante de Jürgen Klopp

Après une première mi-temps bien maîtrisée par les Reds, Liverpool n’a pu que prendre le point du match nul contre Manchester United. Une mauvaise opération puisque les hommes de Jürgen Klopp perdent leur première place au profit d’Arsenal. Même si les deux équipes ont le même nombre de points, les Gunners sont en tête du classement grâce à une meilleure différence de but. Malgré ce résultat peu profitable du match nul, le coach de Liverpool n’a pas semblé déçu.

« Nous aurions dû gagner le match, c’est clair. C’est la situation actuelle, un point à Manchester United. Je sais comment les gens le voient, que ce sont deux points perdus. Je vois cela comme un point supplémentaire. Tout va bien. L’équipe qui remportera finalement le championnat doit le mériter. Nous sommes dans la course et cela me convient tout à fait » a-t-il confié aux médias anglais en fin de match. Avec un point de différence entre Arsenal, Liverpool et Manchester City, les trois équipes vont devoir se livrer bataille jusqu’à la fin du championnat.