Omar Elabdellaoui donne de ses nouvelles après son accident de feu d’artifice

C’est une bonne nouvelle dont nous fait part Omar Elabdellaoui aujourd’hui. Le latéral droit norvégien de Galatasaray avait été grièvement blessé par des feux d’artifices au lendemain du Nouvel An. Le joueur de 29 ans souffrait de plusieurs blessures au visage et aux mains et n’avait plus rejoué avec le club turc depuis.

Ce jeudi, le natif d’Oslo a donné de ses nouvelles à travers les réseaux sociaux, sur lesquels il a publié plusieurs vidéos où on peut le voir de retour à l’entraînement. «Je me sens beaucoup mieux et tout va dans la bonne direction. Je suis si heureux de pouvoir à nouveau m'entraîner et travailler avec la balle. Cela dit, il me reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour revenir plus fort et mieux» a-t-il expliqué. Une bonne nouvelle pour l'international norvégien.