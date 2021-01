PL : Liverpool et Manchester United dos à dos

Choc de la 19e journée de Premier League ce dimanche entre Liverpool et Manchester United, à Anfield. Troisièmes avec 33 points, les Reds pouvaient prendre la place de leader, occupée justement par les Red Devils (36 unités), en cas de succès, grâce à une meilleure différence de buts. L'objectif pour les visiteurs était alors de prendre quelques distances sur Leicester, deuxième, et donc l'équipe de Jürgen Klopp.

Alors qu'ils ont eu le ballon dans cette partie (un peu plus de 65% de possession de balle), Mohamed Salah et ses coéquipiers n'ont pas réussi à trouver la faille face à Paul Pogba et les siens, le match se terminant sur un 0-0 grâce notamment à deux arrêts d'Alisson en fin de partie côté Liverpool. Forcément, ce résultat arrange un peu plus Manchester United qui conserve sa première place avec désormais deux points d'avance sur les Foxes, et toujours trois sur les Reds, qui complètent le podium.

