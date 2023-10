FC Barcelone : Jules Koundé a tout retourné !

La suite après cette publicité

Le dossier Jules Koundé aura de quoi donner quelques cheveux blancs à Xavi. Repositionné au débotté comme défenseur central après la blessure de Ronald Araújo en début de saison, l’international français a saisi la perche et ne compte plus la relâcher. Aujourd’hui, compte tenu de ses performances éclatantes, à un poste qui lui sied décidément à merveille, il apparaîtrait insensé de faire rebasculer l’ancien Bordelais à droite, où João Cancelo marche sur l’eau. Pourtant, c’est bien à ce poste que le Parisien de naissance avait posé la première pierre de son aventure barcelonaise l’an passé. Barré par la concurrence d’Andreas Christensen et de Ronald Araújo, indéboulonnables dans l’axe, Koundé avait payé au prix fort sa polyvalence et sa capacité à évoluer comme latéral droit.

«Il s’adapte au poste d’arrière latéral, mais je sais qu’il est un défenseur central de formation, déclarait Xavi en avril au sujet de son joueur, désireux d’évoluer à son poste naturel. C’est aussi une de mes recrues. En raison des circonstances, il s’adapte au rôle de latéral pour le bien de l’équipe. Nous verrons la saison prochaine à quel poste il jouera. » L’attente fut longue, mais le résultat en vaut la chandelle. Depuis août, Koundé excelle au coeur de la charnière et prouve qu’il est bien plus qu’un honnête intérimaire. Lorsqu’il n’est pas présent, le bateau tangue, comme face à Majorque il y a dix jours, sa seule rencontre débutée sur le banc cette saison et qui a accouché d’un match nul 2-2. Trois jours plus tard face à Séville, le contraste était saisissant : avec un Koundé intraitable, auteur d’un sauvetage sur sa ligne en toute fin de match, le Barça s’est imposé 1-0.

Les plans de Xavi chamboulés

Et comme la vérité de la saison dernière n’est plus celle de l’actuelle, Xavi coche aujourd’hui en premier le nom du Français sur sa feuille de match. Depuis le début de saison, seuls ter Stegen (810) et Lewandowski (752) ont disputé plus de minutes que Koundé au Barça (732 car laissé au repos contre Majorque). Une confiance qu’a su rendre le Français à son entraîneur. Encore jamais éliminé par un adversaire depuis août, Koundé impressionne aussi dans la data : il récupère environ 4,6 ballons, réalise un peu plus de 3 dégagements et remporte plus de 5 duels par match en moyenne. Il est également le joueur qui réussit le plus de passes depuis le début de saison en Liga (654), se muant souvent en premier relanceur par des passes tranchantes. Un niveau de performance que n’a pas hésité à saluer son entraîneur.

«Koundé a très bien commencé la saison et performe à un niveau incroyable. Il y a très peu de défenseurs dans le monde meilleurs que lui à l’heure actuelle», louait Xavi ces derniers jours. En parallèle, la radio catalane RAC1 qualifiait de son côté le natif de Paris d’«irremplaçable», ajoutant qu’il était considéré comme un «joueur sensationnel» en interne, et comme une réelle réussite sur le plan sportif. Aujourd’hui, la tendance semble alors s’articuler de la manière suivante dans l’esprit de Xavi : Jules Koundé + X. En clair, Christensen et Araújo devraient se livrer une bataille pour occuper la place vacante de la charnière centrale, la première étant attitrée. Et vu le niveau de performance du Danois et de l’Uruguayen ces derniers mois, Xavi va devoir se gratter la tête pour trancher…