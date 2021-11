Liverpool annonce le départ de son directeur sportif à succès

Liverpool vient d'annoncer le départ de Michael Edwards, son directeur sportif, en fin de saison, par le biais d'un communiqué officiel. Une perte importante pour les Reds puisque ce dernier avait été partie prenante dans plusieurs transferts d'envergure depuis son arrivée au club en 2011. On citera pêle-mêle les venues de Virgil van Dijk, Mohamed Salah, Georginio Wijnaldum, Sadio Mané, Alisson ou Andy Robertson, mais aussi des ventes lucratives comme celle de Philippe Coutinho au FC Barcelone pour 150 M€.

Annoncé dans le viseur du RB Leizig ou du Real Madrid récemment, l'Anglais de 41 ans a laissé entendre qu'il ne rejoindrait pas Newcastle, nouveau riche de Premier League League. Il sera remplacé à Anfield par son actuel assistant Julian Ward, qui a été recruteur en Espagne et au Portugal pour les Scousers avant de prendre en charge la destinée des joueurs prêtés puis d'épauler directement Edwards.

We have today announced future changes to the structure of our football operations leadership, with the news that Michael Edwards will step down as sporting director at the end of this season.