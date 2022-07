Mercato FC Barcelone : énorme retournement de situation pour Miralem Pjanic

La suite après cette publicité

Il y a encore quelques semaines, lorsque le mercato d'été ouvrait ses portes, l'avenir de Miralem Pjanic semblait pour le moins flou. Il n'y avait qu'une certitude, du moins si on se fiait aux informations de la presse ibérique : l'ancien de l'OL et de la Juve allait devoir se chercher un nouveau club. Entre prestations plutôt moyennes lorsqu'il a joué sous la tunique barcelonaise avant son prêt à Besiktas et une concurrence énorme dans l'entrejeu blaugrana, difficile de lui imaginer un avenir en Catalogne...

Seulement, la donne a un peu changé quand Xavi a décidé de le sélectionner pour le stage américain. Les joueurs sur lesquels Xavi ne compte pas, comme Neto, Umtiti, Riqui Puig, Mingueza ou Braithwaite sont restés à Barcelone, et si le Bosnien a été du voyage pour la préparation et les amicaux aux Etats-Unis, c'est qu'il n'entre pas dans cette catégorie de joueurs qui n'ont aucun avenir au Barça. « Ils savent qu'ici, ça va être impossible pour eux. Ils doivent trouver une solution pour jouer ailleurs », confiait le coach à leur sujet il y a deux jours.

Xavi l'apprécie

Et voilà que divers médias espagnols comme Marca expliquent que la roue est en train de tourner pour lui. Et dans le bon sens. Le média indique par exemple que le joueur est en quelque sorte à l'essai. Il est passé d'un statut de joueur indésirable à celui de joueur pouvant se faire une place dans l'équipe s'il parvient à convaincre Xavi. Il faut dire que le coach catalan n'avait pas encore pu le voir à l'œuvre, puisque le milieu de terrain est parti en prêt l'été dernier et l'ancien numéro 6 du Barça a lui pris les commandes de l'équipe en cours de saison. Et selon le média, c'est bien parti et les sensations sont plutôt bonnes au sujet de Pjanic en interne.

Auteur d'une belle prestation face à son ancien club, la Juve, lors du dernier amical du Barça, il avait reçu des louanges de son entraîneur, qui avait encensé sa vision du jeu et ses qualités techniques. Le journal ibérique rajoute que le joueur a surtout envie de rester, mais qu'il devra a priori tout de même se contenter d'un rôle secondaire, dans un milieu où les places sont très chères, Busquets et Pedri faisant figure d'intouchables. Le troisième strapontin se jouera entre plusieurs joueurs. Mais les rumeurs qui envoyaient Pjanic à l'OL ou à l'OM en début de mercato semblent désormais bien lointaines...