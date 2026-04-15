Thierry Henry tacle sévèrement le Barça

Ancien joueur du FC Barcelone, Thierry Henry devra encore patienter avant de voir le club catalan décrocher une nouvelle Ligue des Champions. Onze ans sont passés depuis Berlin 2015, et l’attente va encore se prolonger après l’élimination du Barça face à l’Atlético de Madrid hier soir en quart de finale (1-2, 3-2 score cumulé). Comme à l’aller, les Blaugranas ont été réduits à 10, et pour Thierry Henry, ils ont encore donné trop de billes à leur adversaire, impitoyable.

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«Je suis déçu, surtout de la manière dont ça s’est passé. Cela fait plus de deux ans qu’on le dit : ils leur offrent des occasions quand ils dominent totalement le match, et c’est là que l’Atlético les punit. L’Atlético les a punis en Coupe du Roi, à domicile en Ligue des Champions, et encore aujourd’hui. Comme l’a dit Micah (Richards), Lamine Yamal a été exceptionnel. Il a porté l’équipe sur ses épaules. Ferran Torres aussi. Mais ils leur offrent toujours des occasions, regrettait-il sur le plateau de CBS. En éliminant Barcelone dans deux compétitions, l’Atlético mérite des félicitations.» Après son échange avec Antoine Griezmann, Henry avait une nouvelle pensée pour l’ex-international tricolore. «Imaginez Griezmann. Ce serait formidable qu’il puisse réaliser un tel exploit à l’Atlético, remporter un titre aussi prestigieux. Il n’a jamais gagné la Ligue des Champions ni la Liga. Ce serait fantastique pour lui.»