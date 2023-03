Bayern : Lothar Matthäus détruit Serge Gnabry et Leroy Sané avant la rencontre face au PSG

La suite après cette publicité

Vainqueur péniblement de Stuttgart ce samedi (1-2), à cinq jours de la réception du PSG en 1/8 de finale retour de Ligue des Champions, le Bayern Munich n’a pas crevé l’écran. Présent sur le plateau de Sky Sports après la rencontre, la légende allemande Lothar Matthäus a exprimé son agacement, notamment envers Serge Gnabry et Leroy Sané, entrés tous les deux à l’heure de jeu.

«C’est clair que je n’ai pas eu l’impression que Sané ou Gnabry voulaient se révolter et prouver à leur entraîneur qu’ils avaient envie de jouer. Je ne comprends pas ça. Ils ne sont pas aussi performants qu’ils devraient l’être et ne se donnent pas les moyens de réussir, a déploré le Ballon d’Or 1990. C’est le sentiment que j’ai. Ils n’ont rien proposé et devraient réfléchir.»

