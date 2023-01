Warren Zaïre-Emery remporte le Titi d’Or 2022

La consécration pour Warren Zaïre-Emery. Comme tous les ans, la radio France Bleu Paris l’association des Titis du PSG remettaient le trophée des Titis d’Or, qui récompensent la meilleure joueuse et le meilleur joueur du centre de formation du PSG. Sans réelle surprise, Warren Zaïre-Emery a largement devancé au classement l’attaquant Ilyès Housni (2e) et le milieu de terrain Ayman Kari, le Titi d’Or 2021, qui va être prêté cet hiver.

La suite après cette publicité

C’est une grande fierté et un bonheur. Ça fait huit ans que je suis au club. J’en ai seize, c’est la moitié de ma vie. Donc j’ai tout vécu ici et je suis très content", a-t-il expliqué sur la radio parisienne. Chez les féminines, Océane Toussaint a été récompensée. La native de Bagnolet, arrivée au PSG en 2018, est la première gardienne de but à recevoir le trophée.

À lire

Le PSG change son fusil d’épaule pour Milan Škriniar