Inter : Romelu Lukaku croit encore au titre

Cette saison, l’Inter Milan galère en championnat avec cette 5e place du classement après 15 journées. Les coéquipiers de Romelu Lukaku ont du mal à enchainer et commencent même déjà à se faire distancer par le peloton de tête et notamment Naples. Les Napolitains, leaders, comptent déjà 11 points d’avance sur l’Inter avec leur opposition dans quelques jours. De quoi déjà dire adieu au Scudetto ? Pas pour l’attaquant belge, comme il l’a confié à Sky Sports.

«Naples ? Nous avons du respect, pas de la peur. Tant qu’une équipe n’a pas soulevé le trophée, tout est possible dans le football. Toujours. C’est pourquoi nous jouons au football, il faut croire en l’impossible. Les gens disent que c’est impossible ? Nous verrons à la fin de la saison quelle équipe soulèvera le trophée. Aujourd’hui, personne ne l’a encore levée, nous sommes toujours là, il reste six mois. Le championnat se termine le 6 juin et on n’est même pas encore le 4 janvier.»

