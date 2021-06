Euro 2020 : la France adore le Portugal

La suite après cette publicité

L'amitié franco-portugaise est tenace. Ce mercredi soir, les deux nations vont s'affronter pour décider de l'issue de cette poule F. Les Français, déjà qualifiés et qui savent qui ils peuvent affronter en huitièmes, vont viser la victoire pour s'assurer la première place. Le Portugal, de son côté, ne doit pas perdre par plus de deux buts d'écart pour rester en lice dans la compétition.

Même si on a l'impression que cette confrontation est classique, elle n'est pas pour autant si régulière que cela. Depuis que Cristiano Ronaldo joue en équipe nationale (2003), les deux nations ne se sont rencontrées qu'à six reprises. Peu de matches amicaux, et surtout des confrontations en phase à élimination des compétitions.

Benzema et Pogba déjà en forme

La première fois, c'est en 2006. Les Bleus de Zidane, qui ont éliminé l'Espagne et le Brésil, voient arriver devant eux, en demi-finale, une fière équipe portugaise, avec du Deco, du Figo, du Pauleta et bien sûr du Cristiano Ronaldo. Malgré une domination portugaise (douze tirs contre cinq), les Français vont s'imposer sur un penalty concédé par Ricardo Carvalho sur Thierry Henry et transformé par Zinedine Zidane. Malgré toutes leurs tentatives, les coéquipiers de Ricardo ne reviendront jamais au score.

Huit années plus tard, les deux nations se retrouvent pour jouer un match amical. Cette fois, les Bleus s'imposent sans réellement forcer, à deux ans de leur Euro, dans l'Hexagone. Les deux buteurs de la rencontre seront présents, très probablement au coup d'envoi, puisqu'il s'agit de Karim Benzema et de Paul Pogba. Quaresma sur penalty avait réduit l'écart. Moins d'un an plus tard, nouvelle rencontre amicale, les Bleus s'imposent 1-0, grâce à Mathieu Valbuena.

Dans le temps règlementaire, les Bleus n'ont jamais perdu

Fini les amicaux, place aux compétitions. Les deux formations, vous le savez, se retrouvent en finale de l'Euro 2016, au Stade de France. Cette fois, les Bleus dominent largement et profitent de la sortie sur blessure de Cristiano Ronaldo, qui ne réussit pas face aux Bleus. Finalement, en toute fin de prolongation, Eder, d'un tir lointain, bat Hugo Lloris et offre le trophée à son pays.

Enfin, les deux nations se sont rencontrées deux dernières fois pour la Ligue des Nations. Une nouvelle fois, avantage aux Bleus. Lors de la rencontre sur ses terres, l'équipe de France a eu affaire à un redoutable adversaire et le match nul reflétait plutôt bien la physionomie du match. En revanche, pour le retour, qui reste la dernière confrontation entre les deux écuries, le 14 novembre 2020, les hommes de Santos ont été piquants, mais c'est N'Golo Kanté, qui a offert la victoire à Didier Deschamps. Vous l'aurez compris, les deux formations ne se sont pas beaucoup rencontrées, mais avantage aux Bleus avec quatre victoires, un nul et une défaite. Mais, en l'espace de 90 minutes, la Seleção n'a jamais battu les Français...

Portugal - France : votre premier pari remboursé jusqu'à 150€. La victoire de l’Equipe de France peut vous rapporter 337€, celle du Portugal 570€. Créez votre compte Unibet aujourd'hui pour profiter de cette offre exclusive. Si vous perdez votre pari, vous êtes remboursé.