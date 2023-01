Maroc : Selim Amallah en très mauvaise posture

Cette Coupe du Monde devait lui permettre d’avoir un réel coup de projecteur sur lui et l’aider à rebondir sportivement. Car depuis le début de saison, la situation du milieu marocain Selim Amallah est compliquée. Le joueur de 26 ans avait pourtant très bien commencé sa saison. Titulaire à neuf reprises l’été dernier, il avait inscrit 4 buts et délivré 1 passe décisive. Des performances très honorables qui confirmaient aussi son statut d’homme important de la sélection marocaine. Mais voilà, le football ne se joue pas que sur le terrain.

En fin de contrat à l’été 2023, l’ancien joueur de Mouscron n’avait pas encore prolongé avec le Standard de Liège qui avait donc entamé des négociations. Mais les deux parties n’ont jamais réussi à se mettre d’accord et le joueur avait expliqué son envie de changer d’air après trois saisons passées au club. Devant cette situation, et donc la possibilité de perdre pour une bouchée de pain, voire gratuitement, son joueur, le Standard de Liège a tout simplement décidé de l’écarter totalement de l’équipe professionnelle. Depuis le mois de septembre, Selim Amallah n’a pas disputé un seul match avec l’équipe A. Il ne s’entraîne même plus avec le groupe puisqu’il avait été rétrogradé avec l’équipe U23. « Le Standard ne fera pas le travail pour un autre club. Ce n’est pas à nous de créer de la valeur ajoutée pour des joueurs qui partiront gratuitement. Nous avons décidé que Selim Amallah évolue avec la réserve du club, à l’instar de trois autres joueurs. Et nous ne ferons rien pour augmenter leurs valeurs marchandes », expliquait le président du club Pierre Locht dans une récente interview. Un coup dur sportivement pour le joueur qui, heureusement pour lui, ne lui a pas coûté sa place en sélection marocaine. Pendant le Mondial, il a d’ailleurs semblé en dessous sur le plan physique, même s’il a été très utile pour son coach Walid Regragui.

Proposé à Nantes, Amallah intéresse le Torino

Après le Mondial, le joueur s’attendait donc à vivre un mercato assez agité qui lui aurait permis de régler sa situation puisque sa bonne compétition n’a pas fait changer d’avis le Standard de Liège qui veut désormais s’en séparer. Mais le traitement du club envers le joueur ne plaît pas du tout aux supporters qui ont lancé une pétition "Free Amallah" pour lui permettre de réintégrer le groupe ou de trouver une solution. Mais selon nos informations, rien ne bouge ou presque concernant Selim Amallah. Un temps dans le viseur de Nottingham Forest et de Valence, l’international marocain (31 sélections) a été proposé au FC Nantes lors de ce mercato. Sans succès puisque le club d’Antoine Koumbouaré souhaitait des joueurs qui connaissaient déjà la Ligue 1. Actuellement, le Standard de Liège réclame environ 500 000 euros pour libérer Amallah.

Même à ce prix, sa situation ne fait pas bouger grand monde. En Allemagne, deux clubs ont ciblé le profil du Marocain, mais savent qu’il sera gratuit dans quelques mois et ne se pressent donc pas pour le récupérer. C’est aussi le cas de l’Italie ou le Torino a fait part d’un intérêt concret pour le joueur pour l’été prochain. À 10 jours de la fin du mercato, la situation de Selim Amallah est toujours aussi floue. On pourrait bien se diriger vers une année quasi blanche avec son club jusqu’à l’été pour ensuite changer d’air en négociant plus tranquillement son contrat et notamment son salaire. Une option qui pourrait satisfaire le joueur, mais pas son club, qui veut absolument récupérer une somme sur ce transfert.