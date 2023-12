OM : Vitinha fait de grandes annonces

Son association avec Pierre-Emerick Aubameyang aura fait des étincelles contre l’Olympique Lyonnais. Buteur tout comme son compère gabonais, Vitinha a marqué des points et semble bien plus à l’aise dans un système à deux attaquants. Alors qu’il traînait son spleen sur la Canebière, l’ancien de Braga a retrouvé un second souffle avec cette nouvelle association qu’il espère pérenne comme il l’a indiqué au micro de Téléfoot : «si le coach le juge nécessaire et que c’est bon pour l’équipe, alors nous pouvons évoluer tous les deux devant. On l’a prouvé lors de la rencontre contre Lyon.»

Forcément, cette paire d’attaquants et le nouveau dispositif de jeu qu’a trouvé Gennaro Gattuso, qui devrait être reconduit ce dimanche contre Lorient (21h), pourrait permettre aux Phocéens d’atteindre leurs objectifs en fin de saison. Désireux d’aller jouer la Ligue des Champions l’an prochain après avoir échoué aux barrages cet été, Vitinha a affirmé que les joueurs, dont lui, croyaient en cet objectif : «la Ligue des Champions ? Bien sûr qu’on y croit. On doit continuer de bien travailler et gagner des matches. On y croit et on va lutter jusqu’à la dernière journée pour y arriver.» Des déclarations qui devraient ravir les supporters olympiens.