Real Madrid : la sortie très drôle d’Aurélien Tchouaméni sur Kylian Mbappé

Après la rencontre remportée par le Real Madrid en Allemagne, face au RB Leipzig en 8e de finale de la Ligue des Champions mardi soir (0-1), le milieu français, Aurélien Tchouaméni, auteur d’une formidable prestation en défense centrale, a été invité à répondre à une question concernant Kylian Mbappé. Pour rappel, l’attaquant du Paris Saint-Germain a trouvé un accord avec le club madrilène pour la saison prochaine, comme nous vous le révélions en exclusivité en janvier dernier :

Est-ce que Mbappé l’a informé de son choix ? «A moi personnellement ? Bah non mais même s’il m’avait annoncé, je ne vous l’aurais pas dit (rires). On en parle dans les vestiaires de temps en temps. C’est un sujet important depuis pas mal d’années. On espère que ça va se décanter dans les semaines à venir», a expliqué avec le sourire le milieu français, au micro de Canal+. En tout cas, ça confirme bien une chose : le vestiaire du Real Madrid parle de Kylian Mbappé et attend avec impatience la décision.