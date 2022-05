PSG : réunion imminente à Madrid entre le clan Kylian Mbappé et le Real !

La suite après cette publicité

La saga autour de l'avenir de Kylian Mbappé continue et entre maintenant dans ce qui pourrait être sa phase finale. Dans la journée de jeudi, Le Parisien informait qu'une prolongation de KM7 au Paris Saint-Germain était très proche. Le champion du monde 2018 se serait entendu avec sa direction pour allonger son bail de deux saisons, en plus d'une troisième en option. Mais quelques instants seulement après cette annonce, les supporters parisiens ont vite déchanté.

«Il n’y a aucun accord de principe avec le Paris Saint-Germain (ou un quelconque autre club). Les discussions autour de l’avenir de Kylian se poursuivent dans un climat de grande sérénité pour lui permettre de faire le meilleur choix, dans le respect de toutes les parties», écrivait Fayza Lamari, sa maman, sur Twitter. Elle avait également déclaré à Marca que l'option numéro un restait toujours le Real Madrid. Le club merengue aurait d'ailleurs, toujours selon Le Parisien, fait une croix sur l'autre attaquant talentueux du moment, le Norvégien Erling Haaland, afin de s'assurer de la venue du prodige de Bondy.

L'idée d'une prolongation de Kylian Mbappé s'assombrit

Alors, Mbappé est-il vraiment promis à l'actuel finaliste de la C1 ? Si lors des dernières semaines, l'attaquant semblait évoquer une possibilité de rempiler au PSG, après la fin de son bail cet été, la situation a une nouvelle fois changé. En effet, comme révélé par RMC Sport, un rendez-vous est d'ores et déjà prévu pour la semaine prochaine entre le clan de Kylian Mbappé et l'état-major madrilène. Une information que nous sommes en mesure de confirmer.

Le temps presse pour que l'international français livre officiellement sa décision. Il ne reste que trois journées de championnat et le contrat de Mbappé s'arrêtera au 30 juin prochain. Une annonce officielle va avoir lieu et le timing se précise. Deux possibilités semblent se dessiner pour le futur de l'attaquant : lors de la dernière journée de championnat ou lors du prochain rassemblement de l'équipe de France. Le Real Madrid et le PSG retiennent leur souffle.