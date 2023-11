PSG : Javier Tebas dénonce l’opération Verratti

Comme Raphinha ou Abdou Diallo, Marco Verratti a fait le choix de rejoindre Al Arabi, équipe du championnat du Qatar, l’été dernier. Une opération qui en a surpris plus d’un, puisque l’Italien semblait encore en capacité d’évoluer au plus haut niveau en Europe. Interrogé lors du Social Football Summit, Javier Tebas a dénoncé cette vente et estime qu’il s’agit d’une manœuvre du PSG pour esquiver le fair-play financier.

« Il y a des opérations en Europe qui ne sont pas claires. Cet été, Verratti a été transféré pour 40 millions d’euros à un club du Qatar qui a 25.000 spectateurs. Il y a des indices qui nous font penser qu’il faut sauver le fair play financier, il faut éviter certaines situations », a lancé le président de la Liga. Il ne lâche décidemment rien !