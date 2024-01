OM : Azzedine Ounahi livre son auto-critique

Recruté par l’OM en janvier 2023, après une Coupe du Monde particulièrement réussie, contre 8 M€ (sans les bonus), Azzedine Ounahi a mis du temps à s’adapter à son nouvel environnement. Alors qu’il commençait à trouver la bonne carburation, Ounahi va quitter l’OM pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations avec le Maroc. Mais le milieu de terrain de 23 ans ne se cache pas, il sait qu’il n’a pas répondu aux attentes avec l’OM. Dans un entretien accordé à RMC, il s’est livré à une auto-critique.

La suite après cette publicité

« Je suis quelqu’un de très dur avec moi-même. Quand je ne suis pas bien, je ne suis pas bien. J’ai quelqu’un avec qui je travaille lors des avant-matchs et après-matchs. Dès qu’il voit que mes performances baissent un peu, il me parle direct. Je le sens que je n’étais pas bien, que je n’étais pas le 'vrai Ounahi’. Je n’étais pas à 100%, je n’étais pas moi-même. Certes, il y avait des choses qui étaient très difficiles à encaisser. Mais c’est la vie. Parfois, il faut accepter et passer à autre chose, c’est ce que j’ai fait. Maintenant, je travaille, je suis plus concentré qu’avant, ce qui fait que je retrouve un peu le rythme et le Ounahi de la Coupe du monde », a-t-il exposé.