MU : Mason Greenwood inculpé pour tentative de viol

D'ores et déjà accusé de viol, Mason Greenwood a, une nouvelle fois, été arrêté, ce samedi, pour avoir enfreint les conditions de son contrôle judiciaire. Selon le parquet britannique, le joueur de Manchester United, suspendu, a été inculpé pour tentative de viol et coups et blessure volontaires. De nouvelles terribles accusations pour l'une des plus grandes promesses du football anglais.

Retiré de FIFA 22 et abandonné par son sponsor Nike à la suite des premières allégations, en janvier dernier, l'attaquant international anglais reçoit, malgré tout, toujours son salaire de 75 000 £ par semaine en attendant l’issue d’une procédure pénale. Pour ces nouvelles accusations, le joueur de 21 ans comparaîtra ce lundi 17 octobre.

