Atlético : Diego Simeone renouvelle sa confiance en Thomas Lemar

Il y a un peu moins de deux semaines, Diego Simeone avait annoncé vouloir relancer Thomas Lemar, lui qui était pourtant annoncé partant au dernier mercato. Des propos qui ont été suivis des faits : le Français a été titulaire lors des 2 derniers matchs de Liga et a pu jouer une dizaine de minutes en Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Un retour encourageant pour lui.

Encore questionné sur son cas en conférence de presse, Diego Simeone a renouvelé sa confiance envers l'ailier de 24 ans : « Lemar s'efforce de s'améliorer. À Vigo, il a joué un match important et à Munich, il a bien réussi. Aujourd'hui (samedi, ndlr), il était sur courant alternatif, avec de bonnes choses au début et d'autres moins bonnes, mais comme toute l'équipe en première mi-temps. J'ai une confiance absolue dans sa qualité et son jeu. Bien sûr, je continuerai à lui faire confiance car il est l'un de nos joueurs. » Des mots qui pourraient permettre au Français de retrouver de la confiance, important en vue du prochain Euro.