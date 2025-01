LOSC : la fierté de Bruno Genesio malgré la défaite

Il n’y aura pas eu d’exploit cette fois pour le LOSC. Les Lillois ont été battus à Liverpool 2-1, non sans avoir démérité malgré une évidente infériorité. Désormais 11e au classement de la Ligue des Champions, le club français peut encore croire en une qualification directe pour les 8es de finale. Pour cela, il faudra battre Feyenoord au stade Pierre-Mauroy le 29 janvier prochain.

«Je suis fier de mon équipe et de ce qu’elle a montré sur la discipline notamment. On aurait pu repartir avec un point. On en jouera d’autre encore. Il faut se rappeler ce qui a été bien fait, affirme Bruno Genesio au micro de Canal +. Le top 8, on y croit encore. On préparera Feyenoord pour jouer notre chance à fond. Ça nous enlèverait deux matchs, ça ne serait pas du luxe», assure le coach lillois.