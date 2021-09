PSG : Mauricio Pochettino fait le point sur le mystérieux cas Juan Bernat

La suite après cette publicité

Les blessés du Paris Saint-Germain font décidément beaucoup parler. Ces dernières heures, le cas Sergio Ramos en a interpellé plus d’un. Annoncé de retour sur les terrains après la trêve internationale, l’Espagnol ne sera pas de la partie contre Clermont, Bruges et manquera probablement le choc contre l’Olympique Lyonnais. Mais à Paris, le cas de Juan Bernat (28 ans) commence aussi à faire jaser.

Pour rappel, le latéral espagnol avait été victime d’une terrible blessure au genou le 16 septembre 2020 à l’occasion de la réception du FC Metz (1-0). Depuis, on s’attendait à voir l’Ibère faire son retour six, huit mois après sa blessure. En vain. Le joli parcours parisien en Ligue des Champions durant le printemps 2021 a monopolisé l’attention des médias et Bernat a poursuivi sa convalescence dans son coin. À un détail près. Et pas des moindres.

Toujours blessé, l’ancien pensionnaire du Bayern Munich, qui était libre de tout contrat en juin 2021, a réussi à prolonger son contrat… jusqu’en 2025 ! Et aujourd’hui, beaucoup se demandent si le PSG a bien fait de donner autant d’années à un défenseur toujours sur le flanc et non inscrit en Ligue des Champions. Des doutes renforcés avec l’arrivée du Portugais Nuno Mendes. Pourquoi le PSG serait-il allé chercher un latéral gauche si l’Espagnol était sur le chemin du retour ? Interrogé en conférence de presse, Mauricio Pochettino a fait le point.

Impossible de lancer Bernat en Ligue des Champions

« Par rapport à Juan, qui n’est pas sur la liste de la Ligue des Champions, il faut rappeler que c’est une liste qui peut être modifiée dans quelques mois. Seulement 17 joueurs non français (sur 25 possibles dans la liste A, les 8 autres places étant réservées aux « joueurs formés localement ») sont autorisés et nous en avons 20. Sur ces 20, on doit en choisir 17. Juan Bernat est un joueur qui est blessé depuis plus d’un an et il est évident que, dans le cas où il retrouverait la compétition, il a besoin de matches de compétition pour retrouver son meilleur niveau », a-t-il déclaré, avant de conclure.

« Mais je crois que la Ligue des Champions n’est pas une compétition qui puisse donner aux joueurs le temps de faire des essais. On ne peut pas faire des essais. C’est une compétition importante. On espère que Juan sera disponible le plus tôt possible. Ce serait une grande victoire pour lui et le club. » Mais pour le moment, le PSG se contente d’indiquer, comme c’est le cas depuis de nombreuses semaines, que son joueur est « en phase de préparation et poursuit son travail intensif individuel et collectif. »