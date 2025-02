Auxerre : le héros Jubal exprime sa joie après le succès face à l’OM

Ce samedi, l’AJ Auxerre a refait le coup à l’Olympique de Marseille. À l’aller, les Phocéens s’étaient déjà inclinés lourdement à domicile face à des Auxerrois en grande forme (1-3). Le score aura été encore plus dur ce samedi avec une défaite 3-0 pour les hommes de Roberto De Zerbi qui ont été sans inspiration face aux coéquipiers d’un Jubal auteur d’un doublé.

Interrogé par DAZN après la rencontre, le capitaine brésilien a fait parler sa joie : «cela faisait un moment qu’on ne gagnait pas. Mais aujourd’hui on savait qu’on pouvait le faire, avec beaucoup d’humilité mais on a beaucoup bossé. Tous les joueurs sont concernés. Et aujourd’hui ça fait plaisir, avec ce public, on sait que l’Abbé-Deschamps c’est compliqué pour l’adversaire.»