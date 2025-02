Ligue des champions : Pep Guardiola inquiète déjà sérieusement le Real Madrid

Une affiche aux airs de finale. Demain soir, Manchester City et le Real Madrid vont croiser le fer en Ligue des champions. Un duel entre deux géants européens qui s’affrontent généralement à un stade un peu plus avancé de la compétition reine. Mais le changement de format de la C1 n’a pas profité aux Citizens, tout proches de sortir dès la phase de championnat, et aux Merengues, qui ont alterné le bon et le moins bon. «La réalité est la suivante : quand City nous a éliminés, ils ont été champions d’Europe ; et vice versa. Je suis convaincu que celui qui passera ira loin dans la compétition. La surprise est que le match sera en playoff … et si nous sommes là, ce n’est pas la faute de l’UEFA, mais la nôtre. Mais c’est surprenant, car ce match aurait pu être une finale, une demi-finale ou un quart de finale. Mais, je le répète : c’est uniquement notre faute.»

Ancelotti tracassé par Guardiola

Ancelotti ne veut pas se cacher, lui qui va vivre un duel à distance avec Pep Guardiola lors de ce classique du football européen. «Cela semble être un classique de cette compétition, car nous avons joué l’un contre l’autre à de nombreuses reprises. Ce sera divertissant et homogène, comme les précédents. Il est très difficile de prédire ce qui va se passer, car cela dépendra beaucoup de l’attitude, de la qualité, de la confiance et de la personnalité. Ce sont des matches d’un tel niveau qu’il faut donner le meilleur de soi-même dans tous les domaines (…) Ce que je peux dire, c’est que je pense que c’est un entraîneur qui a beaucoup apporté au football : la possession, le jeu offensif, le pressing et les sorties de l’arrière. C’est un innovateur dans le football et j’ai beaucoup de respect pour lui. C’est l’un des meilleurs, sinon le meilleur. À chaque fois qu’on s’affronte, c’est un cauchemar de préparer les matches, car il a toujours des idées qui font réfléchir».

Même si les Skyblues sont moins impressionnants cette saison, le Mister prend cette rencontre très au sérieux. «Cela me surprend (la mauvaise passe de City, ndlr), bien sûr. Ils ont connu une période difficile, avec des blessures et des défaites, mais maintenant, d’après ce que j’ai vu, c’est une équipe très compétitive, comme toujours. Je n’ai aucun doute sur la force de City.» Mais le Mister pourra compter sur ses troupes, notamment Vinicius Jr. Moins en verve en Liga, le Brésilien est un élément fort aux yeux de son coach. «Sa saison a été très bonne jusqu’à présent, compte tenu du fait qu’il a subi deux blessures… qui ne lui ont pas permis d’avoir une continuité. Il a marqué 17 buts, fourni de nombreuses passes décisives et a été très décisif dans de nombreux matches. Tout cela, malgré le fait que les blessures ne lui ont pas permis d’avoir une continuité.»

Le Mister compte sur Vinicius Jr

Relancé au sujet du Brésilien, qui serait plus anxieux depuis la perte du Ballon d’Or, il a répondu : «non, je ne le sens pas anxieux, mais plutôt en bonne santé. Même s’il n’est pas à 100%, il est quand même très proche de l’être. La deuxième mi-temps du derby… il a fait la différence. C’était un cauchemar sur l’aile gauche et il créait beaucoup de problèmes. C’est très bien, ça motive. Il a hâte de jouer.» Tout comme son compatriote Rodrygo, qui est en pleine forme. «Manchester City est une équipe contre laquelle j’ai marqué ces derniers temps, oui, mais c’est toujours difficile. Je vis un très bon moment et je sens que je peux être décisif, mais j’essaie d’être présent à chaque match. Ce sera spécial, mais je dois toujours être décisif.» L’international auriverde a d’ailleurs évoqué sa forme du moment. Et Ancelotti n’y est pas étranger selon lui.

«Il m’aide toujours. C’est un plaisir de travailler avec lui, car il me fait toujours progresser, ainsi que l’équipe. Mon rôle est de travailler, d’essayer d’obtenir la meilleure version de moi-même et même si parfois je n’y parviens pas, j’essaie toujours. Le secret est le suivant : il faut toujours continuer à travailler.» Prêt à jouer à toutes les positions, Rodrygo a également reconnu que le Mister avait recadré les 4 fantastiques du Real Madrid (Vini Jr, Mbappé, Bellingham et lui) lors du derby. «Le Mister nous a parlé, oui. Et nous savons à quel point nous sommes importants. Ceux qui sont derrière nous, s’ils voient qu’on court beaucoup, ils vont être contaminés. On a vu que la deuxième moitié du derby a été meilleure que la première.» De quoi donner des idées face à City demain soir.