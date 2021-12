Coupe Arabe : l'Algérie écarte le Qatar après une fin de match totalement folle et rejoint la Tunisie en finale !

Doucement mais sûrement, on se rapproche de l'épilogue de cette Coupe Arabe 2021. Alors que la Tunisie a décroché le premier ticket pour la finale, la deuxième demi-finale mettait aux prises le Qatar et l'Algérie. Un duel fort intéressant entre le pays hôte et une formation qui a impressionné jusque-là. Les locaux s'articulaient dans leur traditionnel 3-5-2 avec le trio composé d'Hassan Al Heidos, Karim Boudiaf et Abdulaziz Hatem dans l'entrejeu tandis qu'Akram Afif et Almoez Ali étaient associés en attaque. De son côté, l'Algérie optait pour un 4-2-3-1 avec Raïs M'Bohli dans les buts tandis que devant Baghdad Bounedjah retrouvait sa place en attaque devant Tayeb Meziani, Yacine Brahimi et Youcef Belaïli.

La suite après cette publicité

L'entame de match était à l'avantage du Qatar qui mettait rapidement en place son jeu et se distinguait d'entrée avec une tête d'Almoez Ali qui passait juste au-dessus de la barre transversale de Raïs M'Bolhi (13e). Remuant, Akram Afif trouvait quelques seconds plus tard Ismaïl Mohammad dont la reprise était ratée (15e). Malmenée, l'Algérie parvenait à répondre assez vite puisque Tayeb Meziani passait tout proche de trouver Baghdad Bounedjah en situation idéale (21e). Mieux par la suite, les Verts prenaient le contrôle de la rencontre et se procuraient les meilleures occasions. Servi par Baghdad Bounedjah à l'entrée de la surface, Yacine Brahimi était esseulé et voyait son tir puissant être capté en deux temps par Saad Al Sheeb (35e).

Youcef Belaïli en héros !

La dernière possibilité du premier acte intervenait sur un coup franc de Youcef Belaïli et qui était dévié de la fesse par Djamel Benlamri sans pour autant trouver le cadre (39e). Dos à dos à la pause, chaque équipe avait eu son temps fort. Au retour des vestiaires, l'Algérie se procurait des occasions bien plus dangereuses. Tout d'abord, Yacine Brahimi déclenchait une lourde frappe à l'entrée de la surface qui s'envolait dans les tribunes (48e). Cela avait le mérite d'entamer un temps fort et quelques secondes plus tard, Baghdad Bounedjah se fendait d'un sublime enchaînement et trouvait la barre transversale avant d'être signalé hors-jeu (50e). Le buteur algérien frappait encore avec une tentative croisée qui se dérobait de peu sur la droite (52e).

À force de pousser, l'Algérie forçait le verrou qatari. Sur un corner mal dégagé par Sadd Al Sheeb, Houcine Benayada reprenait la sphère et voyait Djamel Benlamri la détourner victorieusement au fond des filets (1-0, 59e). En tête dans cette partie, l'Algérie continuait d'avoir la maîtrise, mais le Qatar sortait le nez du bois afin d'égaliser. Cela débouchait à une belle tête de Bassam Hissam qui obligeait Raïs M'Bolhi à réaliser une parade déterminante (72e). Même si les Bordeaux tenaient plus le ballon par la suite, cela ne suffisait pas à tromper la défense des Fennecs. Même la tête de Mohammed Muntari passait au-dessus du cadre (90e +5). Alors qu'on pensait se diriger vers une victoire de l'Algérie, Mohammed Muntari de la tête accrochait une égalisation précieuse (1-1, 90e +7). Ce score de 1-1 allait offrir une prolongation, seulement Yacine Brahimi obtenait un penalty à la toute fin du temps additionnel (90e+15). Youcef Belaïli se saisissait du ballon, voyait sa tentative être repoussée mais suivait bien pour pousser le ballon au fond d'une seconde frappe (90e+17). Un scénario de folie qui permet à l'Algérie de rejoindre la Tunisie en finale de la Coupe Arabe 2021. La rencontre aura lieu ce samedi à 16h.

Revivez le match sur notre live commenté

Le calendrier de la Coupe Arabe