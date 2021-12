AC Milan : Tottenham se mêle à la course pour Franck Kessié

Sous contrat jusqu'à l'été prochain, le milieu de terrain ivoirien Franck Kessié n'a toujours pas prolongé son bail avec l'AC Milan, sachant que le club rossonero aurait déjà présenté des propositions sans pour autant s'aligner sur ses demandes salariales. Une situation contractuelle qui devrait attirer la convoitise de grandes écuries européennes au fil des semaines, notamment le Paris Saint-Germain, qui pourraient déjà négocier une arrivée future dès le mois de janvier.

D'après les informations du Daily Express, Tottenham serait le nouveau club intéressé par l'Éléphant (52 sélections, 5 buts) et pourrait être un des renforts demandés par l'entraîneur italien Antonio Conte pour solidifier son effectif et revenir dans la course à la Ligue des Champions, dans laquelle les Spurs sont déjà à 6 points de la quatrième place, occupée par Arsenal. Le joueur de 25 ans est déjà l'un des éléments importants de Stefano Pioli en Lombardie, avec 17 titularisations toutes compétitions confondues (sur 21 matches disputés), inscrivant 5 buts et délivrant 1 passe décisive.