L’anecdote croustillante de Paulinho sur Messi

Les footballeurs qui côtoient la star argentine ont souvent des anecdotes à proposer dans les médias. Et il y a peu, un certain Paulinho (ancien joueur de Corinthians en première division brésilienne), n’est pas resté dans l’ombre pour raconter une situation croustillante avec Lionel Messi. En effet, dans le podcast « Charla », celui-ci a d’ailleurs déclaré une anecdote assez drôle concernant l’octuple Ballon d’Or qu’il a côtoyé en Catalogne. Tout a commencé alors qu’il jouait un match amical contre l’Argentine en Australie, quand le milieu de terrain de 37 ans évoluait sous les couleurs du Brésil.

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« À un moment de la rencontre, Messi s’est approché de moi : "Il m’a regardé dans les yeux et m’a dit : "Alors, tu viens au Barça ou non ?". Comme ça, sans plus. Sans aucune explication, rien. Il s’est retourné et est parti. Je n’ai même pas eu le temps de réfléchir. Je lui ai simplement dit : "Si tu veux m’emmener, j’y vais !". Je jouais dans la ligue chinoise avec Guangzhou Evergrande à ce moment et personne ne croyait que le Barça s’intéressait à moi » a-t-il ajouté lors de l’échange, étant subitement étonné par la nouvelle vie qu’il allait s’offrir en Europe.