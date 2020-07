Sheffield United - Chelsea : les compositions sont tombées

Troisième de Premier League suite au match nul de Leicester contre Arsenal (1-1) lors de la précédente journée, Chelsea peut provisoirement prendre le large et se rapprocher d'une qualification en Ligue des Champions. Pour cela, les Blues vont devoir dominer une équipe de Sheffield United qui se présente dans son traditionnel 3-5-2 avec la colonne vertébrale Dean Henderson, Chris Basham, Oliver Norwood, Sander Berge ainsi qu'un duo Oliver McBurnie - David McGoldrick plus haut.

De son côté, Chelsea opte pour un 4-3-3 assez classique tout en procédant à un léger turn-over. Kepa Arrizabalaga se présente comme dernier rempart derrière Reece James, Andreas Christensen, Kurt Zouma et Cesar Azpilicueta. Jorginho évolue en sentinelle tandis que Ross Barkley et Mason Mount l'accompagnent. Enfin, Tammy Abraham est épaulé par Willian et Christian Pulisic. Sur le banc, on retrouve de belles solutions avec Antonio Rüdiger, Marcos Alonso, Mateo Kovacic, Callum Hudson-Odoi, Michy Batshuayi et Olivier Giroud.

Les compositions :

Sheffield United : Henderson - O'Connell, Basham, Egan - Baldock, Norwood, Osborn, Berge, Stevens - McBurnie, McGoldrick

Chelsea : Kepa - James, Christensen, Zouma, Azpilicueta - Barkley, Jorginho, Mount - Willian, Abraham, Pulisic