Le mercato de Marcus Rashford en passe d’être enfin bouclé

Et si une solution était finalement trouvée pour Marcus Rashford (27 ans) avant lundi soir, fermeture du marché des transferts ? C’est en tout cas le souhait de tout le monde à savoir les clubs intéressés et le joueur même s’il est contraint à quelques sacrifices financiers. C’est le seul moyen pour lui de sortir de la panade à Manchester United où son avenir est complètement bouché, surtout après les dernières déclarations de Ruben Amorim à son sujet. Deux clubs sont toujours en lice pour l’accueillir : le FC Barcelone et Aston Villa.

Depuis le début du mois, les Catalans élaborent de nombreux plans pour attirer l’attaquant anglais. Envisager son arrivée n’est pas vraiment un problème, même sous la forme d’un prêt payant. En revanche son salaire est compliqué à assumer. Il touche 18 M€ bruts par an, et ce jusqu’en 2028. Le Barça devrait donc lui verser environ 9 M€ sur les six mois de prêt. Le joueur et les Red Devils étaient prêts à quelques efforts mais pas suffisamment pour dénouer le problème. Aux dernières nouvelles, les Culés étaient prêts à lâcher l’affaire, comme expliqué hier.

Une issue bientôt trouvée

Sauf qu’entre temps, une nouvelle est apparue, et plutôt inattendue pour le coup. Manchester City tente de faire venir Nico Gonzalez d’ici la fermeture du marché des transferts. Le milieu de terrain espagnol excelle à Porto depuis quelques mois où il est sous contrat jusqu’en 2028. Sa clause libératoire est fixée à 60 M€ mais si ce transfert venait à aboutir, 40 % du montant reviendraient directement aux Blaugranas puisqu’ils avaient inclus cette clause lors de son transfert chez les Dragoes à l’été 2023. Le Barça se retrouverait donc avec un chèque tombé du ciel de 24 M€ entre les mains.

D’après Sport, cette dernière donnée pourrait changer la donne dans le dossier Rashford. Le club a désormais les moyens de financer cette opération mais un doute subsiste encore. Deco, le directeur sportif, ne considère pas sa venue comme impérative. Il serait même prêt à attendre l’été pour le faire signer à moindre frais. Mais jouer la montre est également très risqué. Sky Sports révélait hier soir qu’Aston Villa a formulé une offre de prêt à Manchester United, facilitée par le départ de Jhon Duran à Al-Nassr. Les Villans ont récupéré pas moins de 75 M€ dans le transfert du Colombien et ont les coudées franches. The Athletic ajoute ce samedi matin que les Villans sont même sur le point de signer un accord pour son prêt, seulement certains détails doivent encore être réglés entre toutes les parties. La presse anglaise est donc unanime à ce sujet, Rashford est plus proche de Birmingham que de Barcelone, même si cette dernière destination reste sa priorité.