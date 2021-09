Liverpool : Harvey Elliott est sorti de l'hôpital

Liverpool n'oubliera pas de sitôt son déplacement à Elland Road. Si les Reds l'ont emporté sans aucune contestation (3-0) face à Leeds, ces derniers ont perdu sur blessure Harvey Elliott. Le jeune milieu de terrain sèchement taclé par Pascal Struijk est immédiatement sorti sur civière touché à la cheville. Après la rencontre, Jürgen Klopp annonçait que son joueur se trouvait à l'hôpital. Le club des bords de la Mersey a publié ce dimanche soir un communiqué pour annoncer qu'Elliott avait quitté l'hôpital avant une future opération.

La suite après cette publicité

« Le Liverpool Football Club peut confirmer que Harvey Elliott est sorti de l'hôpital après avoir subi une grave blessure à la cheville lors du match contre Leeds United dimanche. Le joueur de 18 ans a été étiré du terrain d'Elland Road après s'être blessé lors d'un défi au milieu de la seconde mi-temps. Elliott devra subir une intervention chirurgicale dans les prochains jours et le club offrira une nouvelle mise à jour sur son pronostic en temps voulu. Harvey, sa famille et le Liverpool FC tiennent à remercier les ambulanciers paramédicaux et tout le personnel de l'infirmerie générale de Leeds pour les soins et les traitements prodigués, » précise le communiqué.

We can confirm Harvey Elliott has been discharged from hospital after suffering a serious ankle injury in today's game at Leeds United.