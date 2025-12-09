Real Madrid : Aurélien Tchouameni prend la défense de Xabi Alonso

À l’heure où l’avenir de Xabi Alonso est plus que jamais remis en question du côté du Real Madrid, Aurélien Tchouameni a voulu apporter son soutien à son entraîneur à la veille du choc de Ligue des Champions très attendu contre Manchester City. Selon le milieu français, si la Casa Blanca a sombré face au Celta, c’est surtout à cause des joueurs.

« Vraiment, par exemple, le match à Vigo… l’entraîneur a un bon plan de match, mais au final, ce sont les joueurs qui jouent sur le terrain. Si nous perdons 0-2, c’est notre problème : intensité, fautes… Ce n’est pas la faute de l’entraîneur, nous devons nous améliorer et nous allons le faire », a-t-il confié en conférence de presse.

