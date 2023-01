Mercato : le plan d’Arsenal pour se refaire après l’échec Mudryk

La suite après cette publicité

Tout indiquait qu’Arsenal allait s’offrir la sensation Mikhailo Mudryk. Sur son compte Instagram, l’ailier ukrainien était d’ailleurs très clair quant à ses intentions, et postait même des photos de lui regardant les matchs des Gunners. Mais au tout dernier moment, Chelsea est entré dans la danse et a subtilisé le joueur à ses voisins londoniens, déboursant un chèque de 100 millions d’euros bonus compris.

« Avant l’arrivée de Chelsea en Turquie, nous étions presque d’accord avec Arsenal sur le fait qu’il n’y avait aucune chance de conclure (…) Quand Chelsea est arrivé, ils ont juste dit "nous savons que vous avez négocié avec Arsenal, mais nous voulons nous rencontrer. Dans l’ensemble, c’était la même offre. Mais si vous regardez à l’intérieur de la partie fixe et des bonus, c’était complètement différent. Chelsea a été beaucoup plus sérieux et juste sur certains points. Quand nous avons rencontré Chelsea, nous sommes restés tous ensemble. Pour que vous compreniez le contexte, c’était pendant neuf ou dix heures. Ils ont invité le joueur et nous ont expliqué tout le projet », a confié le directeur général du Shakhtar Donetsk, Sergei Palkin.

Du beau monde !

Mais Arsenal compte bien se refaire. On a notamment appris que les Gunners étaient désormais sur Raphinha (FC Barcelone) et Declan Rice (West Ham). Mais ce n’est pas tout. Selon Calciomercato, le leader de la Premier League prépare une offre de 80 millions pour Dusan Vlahovic, l’attaquant de la Juventus. De quoi renforcer un secteur offensif handicapé par la blessure de Gabriel Jesus. Il ne s’agirait pas d’un "remplaçant" de Mudryk, mais bien d’un renfort de qualité supplémentaire.

Pour essayer d’oublier l’Ukrainien donc. Mais l’idée d’enrôler un ailier est toujours dans la tête des Londoniens, et le Daily Mail dévoile le nom de Moussa Diaby, l’international tricolore du Bayer Leverkusen, qui a largement fait ses preuves en Bundesliga. Enfin, Facundo Torres, gros espoir uruguayen de 22 ans qui évolue à Orlando en MLS, a avoué des contacts entre son club et les Gunners. Affaire(s) à suivre…