Le Shakhtar Donetsk explique pourquoi Mykhaylo Mudryk a snobé Arsenal

La suite après cette publicité

C’est l’un des retournements de situation les plus inattendus de ces derniers mercatos. Alors qu’il était tout proche de rejoindre Arsenal tout au long de la fin d’année 2022, Mykhaylo Mudryk a finalement signé un contrat de sept ans et demi avec Chelsea, contre 100 millions d’euros, en provenance du Shakhtar Donetsk. Certains supporters des Gunners enragent des méthodes du club de Stamford Bridge, mais le directeur général du Shakhtar Donetsk, Sergei Palkin, a livré des détails sur ce transfert et n’a pas apprécié les négociations avec Arsenal.

Sergei Palkin regrette qu’Arsenal ait contacté le joueur presque un mois et demi avant de contacter le club ukrainien. «Pouvez-vous imaginer, par exemple, que Mikel Arteta, Oleksandr Zinchenko et le directeur sportif (Edu) vous appellent presque tous les jours ? Arsenal l’a contacté et Mudryk a commencé à regarder quelques matchs d’Arsenal. Ils ont contacté l’agent du joueur et ils ont rempli les conditions financières (…) Mais les négociations sont des négociations. Si vous n’avez pas tout réglé, vous ne pouvez pas conclure l’accord. Nous n’avons pas déposé de plainte officielle. Ils ont fait ce qu’ils ont fait», a-t-il d’abord lâché dans les colonnes de The Athletic.

À lire

JT Foot Mercato : Newcastle va faire une razzia sur le marché des transferts !

Chelsea a mieux négocié

En effet, le directeur général du Shakhtar assure qu’Arsenal a pris contact avec le joueur pour la première fois «en octobre ou novembre», alors que Chelsea «ont appelé fin décembre et m’ont demandé s’ils pouvaient contacter Mudryk parce qu’ils s’intéressaient à lui et voulaient parler avec lui. J’ai dit : "Pas de problème, vous pouvez le contacter"». Mais une rencontre en Turquie, samedi dernier, a changé les choses. «Avant l’arrivée de Chelsea en Turquie, nous étions presque d’accord avec Arsenal sur le fait qu’il n’y avait aucune chance de conclure (…) Quand Chelsea est arrivé, ils ont juste dit "nous savons que vous avez négocié avec Arsenal, mais nous voulons nous rencontrer».

La suite après cette publicité

Même si les méthodes de négociations d’Arsenal n’ont pas été appréciées par les dirigeants ukrainiens, Palkin révèle que l’offre proposée par les Blues est l’élément qui a changé la donne. «Dans l’ensemble, c’était la même offre. Mais si vous regardez à l’intérieur de la partie fixe et des bonus, c’était complètement différent. Chelsea a été beaucoup plus sérieux et juste sur certains points. Quand nous avons rencontré Chelsea, nous sommes restés tous ensemble. Pour que vous compreniez le contexte, c’était pendant neuf ou dix heures. Ils ont invité le joueur et nous ont expliqué tout le projet», a conclu le dirigeant du Shakhtar. Les dessous du mercato se jouent parfois à quelques détails, mais le club ukrainien assure de son côté que Mudryk n’a mis aucune pression de son côté ou du côté de l’agent pour forcer son départ.