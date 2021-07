Tottenham prépare déjà l'après-Harry Kane

La suite après cette publicité

Un coup d'avance. Sur ce grand poker menteur qu'est le mercato, Tottenham veut avoir toutes les cartes en main pour pouvoir jouer sa partie au mieux. Après avoir longtemps fermé la porte à Harry Kane, courtisé par Manchester City, les Spurs ont décidé de changer de stratégie il y a quelques jours. À présent, ils sont disposés à le vendre aux Citizens et ont même dit oui à une offre de 188 M€, assure The Sun ce vendredi.

Piocher à Manchester City ?

Un beau coup de la part du club présidé par Daniel Levy, puisque l'attaquant anglais deviendrait le deuxième joueur le plus cher de l'histoire de la planète football après Neymar. Toutefois, remplacer Harry Kane, sur le terrain comme dans le vestiaire et dans le cœur des supporters, ne sera pas aisé. Mais là encore, l'équipe entraînée par Nuno Espirito Santo a déjà des plans pour la suite. Piocher du côté de Manchester City est une option.

En effet, Gabriel Jesus (24 ans) possède un profil qui plaît beaucoup à Tottenham. De leur côté, les Skyblues, qui avaient un temps envisagé d'inclure Raheem Sterling dans le deal Kane, ne seraient pas fermés à l'idée de se séparer du Brésilien. Mais il y a de la concurrence pour le joueur sous contrat jusqu'en 2023, puisque la Juventus et le Barça, où il serait inclus dans l'opération visant à se séparer d'Antoine Griezmann, sont sur les rangs.

Des Français sont suivis

Le Français de 30 ans est d'ailleurs également lié aux Spurs. Le Daily Star explique qu'ils se sont renseignés au sujet de Grizi, même si aucune offre n'est prévue pour le moment pour lui. Autre Frenchy ciblé : Marcus Thuram (23 ans). L'attaquant du Borussia Mönchengladbach est très apprécié dans la capitale anglaise. Mais pas seulement puisque le Borussia Dortmund le suit aussi. Quoi qu'il en soit, Tottenham peut avoir sa chance puisque l'international tricolore souhaite changer d'air cet été.

L'écurie anglaise lorgne aussi du côté de Séville. Auteur d'une belle saison, Youssef En-Nesyri (24 ans) a tapé dans l'œil des recruteurs britanniques. Des recruteurs qui pourraient finalement recruter au pays. Selon Sky Sports, la priorité des Spurs offensive se nomme Danny Ings (29 ans). Le joueur, qui a refusé une proposition de prolongation, est lié à Southampton pour encore une année. Et si City et Chelsea pensent à lui, Tottenham est bien sur le coup. À Londres, on prépare déjà l'après-Harry Kane !