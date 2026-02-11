PL : James Milner égale un record historique

James Milner a égalé le record d’apparitions en Premier League détenu par Gareth Barry. À 40 ans, le milieu de terrain est entré en jeu ce jeudi soir contre Aston Villa pour son 632e match dans le championnat anglais, remplaçant Carlos Baleba à la 22e minute après que ce dernier a frôlé l’expulsion. Un moment symbolique, puisque Milner a égalé ce record sur le terrain de l’un des clubs où Gareth Barry a également évolué.

Pour rappel, le vétéran James Milner possède une carrière très riche en Premier League, ayant joué successivement pour Leeds, Newcastle, Aston Villa, Manchester City et Liverpool, où il a évolué de 2015 à 2023. Cette longévité et sa régularité font de lui l’un des joueurs les plus expérimentés du championnat, capable de maintenir un niveau compétitif exceptionnel malgré son âge avancé. Milner avait d’ailleurs déjà battu un record lié à son âge en octobre dernier.