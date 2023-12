Aston Villa : Unai Emery n’en peut plus de la VAR

Aston Villa a loupé le coche. Insaisissable cette saison en Premier League, le club de Birmingham s’est cassé les dents face à Sheffield United vendredi soir, à Villa Park (1-1). En cette 18e journée de championnat, les visiteurs ont longtemps résisté aux assauts adverses, avant d’ouvrir la marque grâce à Cameron Archer (87e), l’ancienne pépite… des Villans. Si Nicolo Zaniolo est venu sauver les siens au bout du suspens (90+7e), afin de gratter un point, le nul reste un mauvais résultat pour ceux qui auraient pu s’emparer de la première place du classement.

Au terme d’une rencontre animée, notamment par la VAR et ses interruptions de jeu, Unai Emery s’est montré particulièrement mécontent de l’arbitrage vidéo. Surtout après le but refusé de Leon Bailey. «Il y avait trop de VAR ce soir. J’accepte le VAR mais c’était trop. Pour le but, ce n’était pas nécessaire. Normalement, vous pouvez le valider», a déclaré le coach espagnol. «C’était finalement un très bon point. Nous sommes déçus du résultat mais nous devons l’accepter», a-t-il ajouté après le match. Au classement, Aston Villa est deuxième, juste derrière Arsenal mais devant Liverpool, deux équipes qui s’affrontent ce samedi, à 18h30.