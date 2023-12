PL : Aston Villa loupe l’occasion de passer leader contre Sheffield

Malgré sa fin de série, Aston Villa sauve les meubles. Après 15 victoires consécutives à domicile en Premier League, ce qui constituait un record dans l’histoire du club situé à Birmingham, les Villans ont été tenus en échec ce vendredi par Sheffield United (1-1), lanterne rouge avant la rencontre.

La suite après cette publicité

Alors que l’on se dirigeait vers une victoire des Blades, qui aura mis du temps à se dessiner jusqu’à ce but de Cameron Archer en fin de rencontre (0-1, 87e), Nicolò Zaniolo a surgi en sauveur pour placer un coup de tête sur le gong (1-1, 90+8e). Un but qui permet tout de même à Aston Villa de passer provisoirement 2e, même si une victoire aurait propulsé les joueurs d’Unai Emery à la première place du classement. De son côté, Sheffield avance à tâtons et n’est plus dernier, mais 19e.