CdF : la programmation complète des quarts de finale
Après le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France, la FFF a dévoilé la programmation de ces 4 rencontres. La confrontation entre Strasbourg et Reims, dernier rescapé de Ligue 2, lancera les hostilités le mardi 3 mars à 21h sur beIN Sports 1.
On se retrouvera le lendemain pour la suite du programme et le match entre Lorient et Nice, le mercredi 4 mars à 20h30 sur beIN Sports 2. Une demi-heure plus tard, l’OM et Toulouse se retrouveront au Vélodrome sur beIN Sports 1. Le choc entre l’OL et Lens, dernier quart de finale, aura lieu le jeudi 5 mars en codiffusion sur beIN Sports et France TV à 21h10.
