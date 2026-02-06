Menu Rechercher
CdF : la programmation complète des quarts de finale

Par Maxime Barbaud
Le trophée de la Coupe de France @Maxppp

Après le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France, la FFF a dévoilé la programmation de ces 4 rencontres. La confrontation entre Strasbourg et Reims, dernier rescapé de Ligue 2, lancera les hostilités le mardi 3 mars à 21h sur beIN Sports 1.

Coupe de France Crédit Agricole
🗓️ 𝐋𝐀 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐌𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐄𝐒𝐓 𝐋𝐀̀ !

Qui rejoindra le dernier carré de la compétition ? 🏆👀

Rendez-vous le mois prochain sur les antennes de @beinsports_FR et @francetvsport pour vivre les 1/4 de finale de la Coupe de France Crédit Agricole 🔥

#CDFCA
On se retrouvera le lendemain pour la suite du programme et le match entre Lorient et Nice, le mercredi 4 mars à 20h30 sur beIN Sports 2. Une demi-heure plus tard, l’OM et Toulouse se retrouveront au Vélodrome sur beIN Sports 1. Le choc entre l’OL et Lens, dernier quart de finale, aura lieu le jeudi 5 mars en codiffusion sur beIN Sports et France TV à 21h10.

