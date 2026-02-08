OM : Roberto De Zerbi annonce une discussion avec Pablo Longoria et Medhi Benatia

C’est le visage abattu que Roberto De Zerbi s’est présenté au micro du diffuseur après la débâcle concédée au Parc des Princes. Compètement dépassés, les Marseillais n’ont pas réussi à exister dans ce Classique et ont subi la foudre d’un Ousmane Dembélé en feu lors de la première période, avant de complètement se liquéfier lors du second acte.

En grande difficulté défensive, les Marseillais ont concédé la plus large défaite de leur histoire lors d’un Classique avec ce score de 5-0. Mais au-delà de la mauvaise prestation de sa défense et de l’approche tactique manquée, Roberto De Zerbi n’a pas compris pourquoi son équipe manquait de constance : « cela fait mal cette défaite, surtout à Paris et de cette façon. Je ne suis pas dans la tête des joueurs, on a préparé le match au maximum, mais pas de la bonne façon », a-t-il lâché sur Ligue 1+.

Roberto De Zerbi va discuter avec Benatia

« On fait des bonnes prestations contre Rennes, Lens et après, c’est le désespoir total. Je n’ai pas de regret, je pense qu’il n’y a rien à sauver de ce match, quand autant de joueurs font un match suffisant, on n’a pas de regrets à avoir, peut-être avant le match. Je n’ai pas besoin de parler aux joueurs quand on perd comme ça », a ajouté l’Italien.

Avant d’évoquer le plus long terme, en assurant qu’il allait avoir une discussion avec sa direction : « je demande pardon aux supporters et j’en parlerai avec Pablo Longoria et Mehdi Benatia pour comprendre ce qu’on peut faire. Il faut comprendre pourquoi, pourquoi on fait un match comme ça quand on vient ici et un différent à Lens ou Rennes ». Avant la réception de Strasbourg, la semaine risque d’être encore bien animée sur la Canebière…